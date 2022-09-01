Зрадник Царьов згадав ніч з Януковичем у шведському готелі

За версією Царьова, який прислужує окупантам, Янукович – хороша людина, однак був не на своєму місці

Скандальний прокремлівський нардеп-регіонал минулих скликань Олег Царьов поділився спогадами про спілкування з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Царьов також не не оминув згадати міфічний «спокійний радянський час».

«Пам'ятаю безліч моментів, коли Янукович чинив як дуже хороша людина. Пам'ятаю, як у Швеції, де ми були разом у відрядженні, він мені вночі, сидячи на своєму ліжку в готелі, підбирав зі своєї коробки з ліками те, що допоможе від температури. Життя – складна річ. Але все, що було гарного, перекрили собою події Майдану та після нього. Знаєте, тим, хто не знав Януковича близько, мабуть, легше. Відразу наклеїли ярлики – злодій, боягуз і зрадник. І вони мають рацію. Тим, хто знав його ближче, складніше. Адже в кожній людині є хороше та погане. Був би зараз спокійний радянський час, Янукович був би чудовим директором автобази чи губернатором області. Але життя винесло його нагору», – вважає Царьов.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала брата Царьова, який планував диверсії у східних регіонах.

У травні Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми.

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до «спецоперації». Повідомлялося, що його хочуть призначити «президентом України». За даними ЗМІ, на той момент Янукович перебував у Мінську.

Раніше ДБР повідомила про завершення розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем. 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.