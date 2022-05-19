СБУ опублікувала фото обшуків брата Царьова

За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності

Правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси

Служба Безпеки України затримала брата Олега Царьова Михайла за підривну діяльність проти України та опублікувала фото з обшуків.

На фото зброя, тротилові шашки, російська символіка та документи. Навіть не обійшлося без фото із Януковичем.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його заочно засудили на 12 років тюрми.

15 квітня колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова у статусі обвинуваченого викликали до Шевченківського районного суду Києва.

25 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Царьову.

Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією».

Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.