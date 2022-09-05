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«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Навіть зрадники вже не вірять у пропагандистське «все йде за планом» 
фото з відкритих джерел

Екснардеп-зрадник розкритикував РФ 

Скандальний прокремлівський нардеп-регіонал минулих скликань Олег Царьов у соцмережах поміркував про те, як закінчиться війна РФ з Україною. Цікаво, що зрадник не вірить в перемогу окупантів і прямо про це каже. Тож імовірно, спроби кремлівських пропагандистів переконати, буцімто «все йде за планом», не діють навіть на колаборантів.

«Найімовірніший прогноз – це відсутність сліз, коли все скінчиться (війна – ред.). По-перше, це ніколи не скінчиться, це перейде в щось інше (коронавірус, потепління чи похолодання), і так до безкінечності. По-друге, не буде сліз радості від перемоги, тому що перемога навряд чи буде повною. Підсумки, якщо вони будуть, деякі трактуватимуть як перемогу, а деякі як поразку. Занадто безглуздо ми все робимо, щоб перемогти начисто і повністю. Так само не буде сліз від горя та приниження, бо ганебної поразки не буде. Втім, буде все, як у нас зазвичай буває. Бог знає, як», – неоптимістично мислить екснардеп.

Царьов також написав, що буцімто у росіян і українців «однакові біди та перемоги. Навіть коли ми воюємо один проти одного». 

«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє  фото 1

Нагадаємо, нещодавно Царьов поділився спогадами про спілкування з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Царьов також не не оминув згадати міфічний «спокійний радянський час».

У травні Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми. 

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Теги: росія коронавірус війна Олег Царьов перемога

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