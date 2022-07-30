Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві

Два чоловіки померли у миколаївській лікарні після обстрілу зупинки громадського транспорту

В лікарні померло дві людини, поранені російськими ракетами

Кількість померлих внаслідок обстрілу рашистами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до семи. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У лікарні, зазначив Сєнкевич, померло два чоловіки – 1977 та 1979 року народження.

Усього до лікарів за медичною допомогою звернулися після обстрілу 29 липня 19 мешканців Миколаєва.

Нагадаємо, учора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту.

Загинуло п'ятеро людей.

Крім того, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.

Сьогодні ж, 30 липня, рашисти знову обстріляли один із районів Миколаєва. Нічний обстріл завершився загибеллю однієї людини, поранення отримали шестеро осіб.