Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві

Володимир Миленко
Сьогодні, 13:45 glavcom.ua
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Два чоловіки померли у миколаївській лікарні після обстрілу зупинки громадського транспорту
фото: «Преступности.нет»

В лікарні померло дві людини, поранені російськими ракетами

Кількість померлих внаслідок обстрілу рашистами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до семи. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У лікарні, зазначив Сєнкевич, померло два чоловіки – 1977 та 1979 року народження.

Усього до лікарів за медичною допомогою звернулися після обстрілу 29 липня 19 мешканців Миколаєва.

Нагадаємо, учора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту.

Загинуло п'ятеро людей.

Крім того, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.

Сьогодні ж, 30 липня, рашисти знову обстріляли один із районів Миколаєва. Нічний обстріл завершився загибеллю однієї людини, поранення отримали шестеро осіб.

Читайте також: Удар поблизу зупинки в Миколаєві: жахливі кадри
Теги: Миколаїв смерть обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди полізли купатися попри заборону
На Миколаївщині двоє людей підірвалися на міні під час купання в морі
28 липня, 20:13
Обстріл Миколаєва: снаряд впав на подвір'я будинку, є постраждала
Обстріл Миколаєва: снаряд впав на подвір'я будинку, є постраждала
Вчора, 02:51
Рашистська ракета влучила у дитячий майданчик в Миколаєві
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
Сьогодні, 12:21

Події в Україні

Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
88K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
52K
Виробництво Bayraktar для Путіна: Туреччина дала відповідь
27K
Убивство росіянами полонених в Оленівці: піротехніки помітили шокуючі деталі
20K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Новини

Тайвань підняв у небо винищувачі
Сьогодні, 15:58
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Сьогодні, 15:35
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
Сьогодні, 15:15
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
Сьогодні, 15:02
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Сьогодні, 14:43
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Сьогодні, 14:29

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту