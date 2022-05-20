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    Події в Україні

    ЗСУ ефективно використовують гаубиці зі США – Пентагон

    ЗСУ ефективно використовують гаубиці зі США – Пентагон
    фото: Міноборони США

    США надішлють Україні ще 18 гаубиць в рамках нового пакету військової допомоги на $100 млн

    Більшість наданих Америкою гаубиць М777 вже на передовій і сили оборони України ефективно використовують їх в бою. Про це заявив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі.

    Він зазначив, що артилерія виявилася критично важливим елементом для українців. За його словами, коли стало зрозуміло, що основні бойові дії розгорнуться на Донбасі, з'явилося й розуміння – результат бою значною мірою залежатиме від артилерії та далекого вогню.

    «Ми знаємо, що більшість, переважна більшість гаубиць, які ми надіслали, є на передовій у різних місцях України, і українці їх використовують і роблять це досить ефективно», – сказав Кірбі.

    Спікер Пентагона також нагадав, що США надішлють Україні ще 18 гаубиць в рамках нового пакету військової допомоги на $100 млн.

    Нещодавно президент США Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для Українианонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ефективно використовують гаубиці зі США – Пентагон