Яких рішень партнерів потребує Україна: думка Зеленського

Президент очікує від США нового пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми «ленд-лізу»

Партнери України мають щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Від США також очікується ухвалення важливих рішень для України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні увечері 15 травня.

«Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, у якій я братиму участь. Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією», – зазначив глава держави.

Також, додав він, Україна працює для посиленням санкцій проти Росії.

«Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них, відчувати постійно», – підкреслив Зеленський.

Зараз першочерговим, наголосив він, є нафтове ембарго.

«Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити», – зауважив президент.

Зеленський також зазначив, що ще одне завдання, яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна: «робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України».

«Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня», – наголосив він.

Також Зеленський зазначив, що очікує від Сполучених Штатів Америки нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми «ленд-лізу».

Нагадаємо, напередодні президент назвав глобальну причину, чому світ має надати підтримку Україні.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.