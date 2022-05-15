Американські гаубиці вже працюють на передовій (відео)

Україна отримала частину останнього пакету допомоги від США

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки 89 із 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на $800 млн. Про це повідомляє Посольство США в Україні.

Американські гаубиці вже працюють на фронті.

«Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій», – йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав у дії надані американцями гаубиці калібру 155 мм типу М777.

Українські військові показали, як проходять тренування на американських БТР М113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.