Глава Пентагону розповів про розмову з Шойгу

Остін і міністр оборони України мали розмову про зброю і протидію РФ

Рєзніков обговорив із колегою підтримку Києва

Глава Пентагону Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Він розповів у тому числі про результати нещодавньої розмови з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Остін і Резніков обговорили ситуацію в Україні, її потреби в зброї. Глава Пентагону запевнив, що США мають намір і далі допомагати Києву посилювати військовий потенціал країни для протидії Росії.

«Міністр Остін представив інформацію про що відбулася 13 травня свою телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій він закликав до негайного припинення конфлікту в Україні і підкреслив важливість підтримки каналів зв'язку», – йдеться повідомленні.

Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив погану новину для України.

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