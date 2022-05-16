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    Глава Пентагону розповів про розмову з Шойгу

    Остін і міністр оборони України мали розмову про зброю і протидію РФ - Глава Пентагону розповів про розмову з Шойгу
    Остін і міністр оборони України мали розмову про зброю і протидію РФ
    фото з відкритих джерел

    Рєзніков обговорив із колегою підтримку Києва

    Глава Пентагону Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Він розповів у тому числі про результати нещодавньої розмови з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Про це йдеться на сайті Пентагону.

    Остін і Резніков обговорили ситуацію в Україні, її потреби в зброї. Глава Пентагону запевнив, що США мають намір і далі допомагати Києву посилювати військовий потенціал країни для протидії Росії.

    «Міністр Остін представив інформацію про що відбулася 13 травня свою телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій він закликав до негайного припинення конфлікту в Україні і підкреслив важливість підтримки каналів зв'язку», – йдеться повідомленні.

    Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.

    Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив погану новину для України.

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    Теги: росія окупанти США міністр Міноборони війна Міноборони РФ Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Глава Пентагону розповів про розмову з Шойгу