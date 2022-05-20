Від чого залежать терміни вступу України до ЄС: роз'яснення голови Єврокомісії
Урсула фон дер Ляйєн назвала умови, від яких залежатиме, коли Україна зможе стати членом Європейського союзу
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до Європейського союзу залежатимуть від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки. Про це пише ZDF.
Процедура вступу до ЄС залежить від того, як поводяться країни-члени союзу. Глава ЄК також назвала основні умови, які має виконати Київ.
«Хотіла б наголосити, що дуже багато залежить від самої України. Від того, як їй вдасться відновитися після закінчення війни, в чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення», – зазначила очільниця ЄК.
Нагадаємо, днями Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському союзі.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття. На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.