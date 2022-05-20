Від чого залежать терміни вступу України до ЄС: роз'яснення голови Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до Європейського союзу залежатимуть від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки. Про це пише ZDF.

Процедура вступу до ЄС залежить від того, як поводяться країни-члени союзу. Глава ЄК також назвала основні умови, які має виконати Київ.

«Хотіла б наголосити, що дуже багато залежить від самої України. Від того, як їй вдасться відновитися після закінчення війни, в чому ми будемо їй допомагати, як вона реалізує реформи, як позбудеться олігархів, як проведе необхідні економічні перетворення», – зазначила очільниця ЄК.

Нагадаємо, днями Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському союзі.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття. На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.