ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак

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Тим часом росіяни закидали скаргами Путіна: шукають зниклих родичів на війні з Україною .

Генеральний штаб ЗСУ 9 червня розповів, як ефективно українські захисники та захисниці захищають Україну від російських загарбників. Зокрема, герої завдали суттєвих втрат особовому складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу.

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