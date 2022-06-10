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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак

    Віталій Кокорін &laquo;офіційно демілітаризований&raquo; - ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак
    Віталій Кокорін «офіційно демілітаризований»
    фото з соцмереж

    Українські герої продовжують завдавати ворогу втрат

    ЗСУ ліквідували капітана спецназу головного розвідувального управління Віталія Кокоріна з позивним Спартак. Новину повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Повідомлення з'явилося 10 червня.

    «Капітан спецназу ГРУ Кокорін Віталій «Спартак» із Митищ офіційно денацифікований та демілітаризований», – мовиться у повідомленні.

    Генеральний штаб ЗСУ 9 червня розповів, як ефективно українські захисники та захисниці захищають Україну від російських загарбників. Зокрема, герої завдали суттєвих втрат особовому складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу.

    Нагадаємо, також ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини.

    Тим часом росіяни закидали скаргами Путіна: шукають зниклих родичів на війні з Україною.

    Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ ГРУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак