ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак
Українські герої продовжують завдавати ворогу втрат
ЗСУ ліквідували капітана спецназу головного розвідувального управління Віталія Кокоріна з позивним Спартак. Новину повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Повідомлення з'явилося 10 червня.
«Капітан спецназу ГРУ Кокорін Віталій «Спартак» із Митищ офіційно денацифікований та демілітаризований», – мовиться у повідомленні.
Генеральний штаб ЗСУ 9 червня розповів, як ефективно українські захисники та захисниці захищають Україну від російських загарбників. Зокрема, герої завдали суттєвих втрат особовому складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу.
Нагадаємо, також ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини.
Тим часом росіяни закидали скаргами Путіна: шукають зниклих родичів на війні з Україною.
Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.