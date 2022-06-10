ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини

За яких обставин загинули лідери окупантів – не повідомляється

Збройні сили України ліквідували двох зрадників, які воювали на стороні рашистів. Вони обоє були з Луганська, і в окупантів навіть «дослужилися» до звання «капітанів». Про знищення зрадників повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

Перший з них – це Ігор Святець з кличкою «Сват». Він був командиром взводу окупантів у так званому «2-у армійському корпусі». Це те військове бандформування, яке кремлівські окупанти створили ще у 2014 році на захопленій Луганщині. «1-ий армійський корпус» був створений на окупованій Донеччині, і нещодавно українські військові ліквідували його командувача – російського генерала Романа Кутузова.

Другий ліквідований зрадник – Олександр Мірошник. Він був командиром танкового батальйону в тому самому «2-у армійському корпусі».

За яких обставин загинули зрадники України – не повідомляється.

Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.