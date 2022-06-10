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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини

    ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини
    фото:t.me/s/a_shtirlitz

    За яких обставин загинули лідери окупантів – не повідомляється

    Збройні сили України ліквідували двох зрадників, які воювали на стороні рашистів. Вони обоє були з Луганська, і в окупантів навіть «дослужилися» до звання «капітанів». Про знищення зрадників повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

    Перший з них – це Ігор Святець з кличкою «Сват». Він був командиром взводу окупантів у так званому «2-у армійському корпусі». Це те військове бандформування, яке кремлівські окупанти створили ще у 2014 році на захопленій Луганщині. «1-ий армійський корпус» був створений на окупованій Донеччині, і нещодавно українські військові ліквідували його командувача – російського генерала Романа Кутузова.

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    ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини
    ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини

    Другий ліквідований зрадник – Олександр Мірошник. Він був командиром танкового батальйону в тому самому «2-у армійському корпусі».

    За яких обставин загинули зрадники України – не повідомляється.

    Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.

    Читайте також: Знищено техніку, боєприпаси та рашистів: авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупанта
    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували двох ватажків-зрадників з Луганщини