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    Події в Україні

    ЗСУ потіснили окупантів від Запоріжжя

    Наші захисники звільнять усі українські міста і села - ЗСУ потіснили окупантів від Запоріжжя
    Наші захисники звільнять усі українські міста і села
    фото з відкритих джерел

    Українські воїни показали хороший результати за два тижні

    За останні два тижні ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 км від Запоріжжя. Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

    «Деокупація і Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий порядок денний ставлять собі наші захисники», – сказав Федоров.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що деякі структури окупаційних військ РФ відійшли від Мелітополя на Херсонський напрямок. Однак на їхнє місце Росія перекинула «ДНРівців». Представники так званої «ДНР» виконують ті ж завдання, що і російські військові – тероризують мирних мешканців області.

    Раніше повідомлялося, що у Мелітополь Запорізької області доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна мер Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
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    ЗСУ потіснили окупантів від Запоріжжя