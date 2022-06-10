Рашисти познущалися зі стели на в’їзді в Маріуполь (фото)
На трасі з боку Донецька росіяни «приліпили» палицю в слово, щоб імітувати літеру «и»
На в’їзді в Маріуполь з боку Донецька окупанти спотворили стелу з надписом «Маріуполь». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Як змогли – із гівна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хр*нь, аби було схоже на російське «і». Ну таке. Очікувано. Які дизайнери, така і стела», – каже радник.
Як стало відомо, у Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».
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