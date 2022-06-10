Росіяни закидали скаргами Путіна: шукають зниклих родичів на війні з Україною

Розслідувачі припускають: скарги до адміністрації президента Путіна, навряд чи дадуть результат

За чотири місяці 2022 року до адміністрації російського президента Путіна надійшло 1,2 млн скарг на міністерство оборони, з них майже 42 тис. – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною. Про це пишуть розслідувачі видання «Важные истории».

Цього року кількість скарг від громадян Росії на силове відомство була рекордною. Друге за кількістю скарг відомство – це пенсійний фонд, туди надійшло лише 557 тис. скарг.

До 2022 року росіян хвилювали питання житла для військових та їхніх сімей, пенсії та служба за контрактом. До кінця березня мешканці Росії стали писати Путіну про погану роботу військкоматів, а також пошук полонених і зниклих безвісти.

Джерело: управління президента РФ по роботі зі зверненнями громадян та організацій, розрахунки «Важные истории»

Квітень 2022-го став переломним моментом для тих росіян, які вірили офіційним новинам та чиї близькі поїхали воювати до України. Це сталося через те, що перший етап війни по суті виявився програним – не вдалося взяти ані Київ, ані Чернігів, ані інші великі міста центральної та північно-східної України. Тоді, 22 квітня міноборони РФ заявило про початок другого етапу, який має на меті встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною.

«Близьким залишалося тільки дивитися офіційні новини та вірити у відписки командування, яке повідомляло їм, що їхні рідні на навчаннях десь у Білорусі. У квітні правда розкрилася», – пояснив політолог Іван Преображенський, якого цитують «Важные истории».

Спочатку родичі військових зверталися зі скаргами та питаннями до частини та командування, але ці запити не працювали. Один із прикладів такого – затонулий крейсер «Москва», командування якого приховувало і, судячи з усього, досі приховує дані про постраждалих та загиблих.

Якщо обмін полоненими між сторонами хоч якось налагоджений (з початку війни було вже 14 таких обмінів), то дізнатися про зниклих безвісти набагато складніше.

Бої йдуть у населених містах і ті тіла, які Росія не може забрати, ховають місцеві жителі, щоби вони не гнили на вулицях.

«Я дивлюся на ці рови, і це те саме, як було в Чечні, коли після другої чеченської залишилося 700 (нанесених на карту) поховань. Останки так і не підняли. Такого, як зараз, ще ніколи не було. Чим довше нехтують необхідністю забирати тіла своїх загиблих військовослужбовців, тим гірше буде потім. Їх десятиліттями доведеться шукати», – робить висновок секретар Спілки комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова.

Розслідувачі припускають: скарги до адміністрації президента Путіна, навряд чи дадуть результат. З 2016 року міністерство оборони Росії відповідало задовільно лише на 3% зі звернень, які одержав Путін.

Нагадаємо, що в Україні триває 106-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.