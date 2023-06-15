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ЗСУ ліквідували окупантів мотострілецької дивізії поблизу Кремінної – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували окупантів мотострілецької дивізії поблизу Кремінної – ISW
Імовірно, ЗСУ вдарили по окупантах із HIMARS

Унаслідок удару наших захисників могло загинути приблизно 100 російських загарбників

Українські захисники завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ, що базувалась у районі Кремінної Луганської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW спостерігав за обома дивізіями 20-ї загальновійськової армії РФ, а саме за 144-ю та 3-ю мотострілецькими дивізіями, які діяли в районі Кремінної протягом останніх кількох місяців, однак не зміг установити, яку саме дивізію атакували українські сили.

За інформацією російських джерел, ЗСУ вдарили в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці дві години в очікуванні прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Один мілблогер припустив, що в результаті удару HIMARS загинуло приблизно 100 російських загарбників, ще 100 – були поранені.

Цей інцидент традиційно викликав хвилю обурень у Росії. Зокрема, російські мілблогери скаржаться, що Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої посади.

ЗСУ ліквідували окупантів мотострілецької дивізії поблизу Кремінної – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • ЗСУ продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках.
  • 14 червня російські джерела поширили суперечливі повідомлення про стан депутата російської Думи та командувача відділення Росгвардії Чечні Адама Делімханова. ISW не знайшов жодних візуальних доказів, які підтверджують або спростовують ці заяви.
  • 14 червня окупанти завдали ракетних і безпілотних ударів по території України.
  • Росіяни вели обмежені наземні удари на Куп’янському напрямку та південніше Кремінної.
  • Українські та російські сили продовжили наземні обстріли в районі Бахмута.
  • Загарбники продовжували обмежені наземні обстріли на рубежі Авдіївка –Донецьк.
  • ЗСУ продовжували контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів у цьому районі.
  • 14 червня наші воїни продовжували обмежені наземні обстріли на заході Запорізької області.
  • Супутникові знімки свідчать про те, що російські вертольоти, ймовірно, перекинуті на аеродром у Бердянську Запорізької області для оборони на тлі контрнаступу.
  • Законопроєкт Держдуми Росії, спрямований на підвищення призовного віку, свідчить про те, що Кремль, можливо, хоче захистити окремі покоління від демографічних і соціальних наслідків війни в Україні.
  • Російська окупаційна влада надалі намагається консолідувати економічний контроль над окупованими територіями.
Теги: окупанти контрнаступ ЗСУ Луганская область

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