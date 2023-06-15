ЗСУ ліквідували окупантів мотострілецької дивізії поблизу Кремінної – ISW

Унаслідок удару наших захисників могло загинути приблизно 100 російських загарбників

Українські захисники завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ, що базувалась у районі Кремінної Луганської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW спостерігав за обома дивізіями 20-ї загальновійськової армії РФ, а саме за 144-ю та 3-ю мотострілецькими дивізіями, які діяли в районі Кремінної протягом останніх кількох місяців, однак не зміг установити, яку саме дивізію атакували українські сили.

За інформацією російських джерел, ЗСУ вдарили в той момент, коли дивізія перебувала в одному місці дві години в очікуванні прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

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Один мілблогер припустив, що в результаті удару HIMARS загинуло приблизно 100 російських загарбників, ще 100 – були поранені.

Цей інцидент традиційно викликав хвилю обурень у Росії. Зокрема, російські мілблогери скаржаться, що Ахмедов і йому подібні командири продовжують займати свої посади.

мапа боїв: ISW

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