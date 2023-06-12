Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА

На звільненій території затоплено 3801 будинок

Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Станом зараз вода продовжує відходити, вже досягла позначки 3,29 метрів. Якщо порівнювати зі вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри. Щодо підтоплених населених пунктів – ситуація без змін. У воді залишається 46 містечок, сіл, селищ: 32 – на правому березі та 14 – на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Незважаючи на шквальний вогонь російських терористів, триває рятувальна операція: на правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 3143 особи, з них 228 дітей», – розповів Прокудін.

Нагадаємо, окупанти вирішили закрити на карантин місто Гола Пристань у Херсонській області, яке знаходиться під контролем російських військ і дуже постраждало через затоплення після підриву на Каховській ГЕС. Волонтери стверджують, що на Херсонщину прибули співробітники російських спецслужб, які, можливо, збираються провести «фільтрацію» мирних жителів. Волонтери кажуть, що через закриття Голої Пристані не матимуть змоги передати місцевим жителям гуманітарну допомогу.

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Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.