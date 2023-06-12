Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА
Станом на зараз вода продовжує відходити, вже досягла позначки 3,29 м
фото: ДСНС

На звільненій території затоплено 3801 будинок

Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже  знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Станом зараз вода продовжує відходити, вже досягла позначки 3,29 метрів. Якщо порівнювати зі вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 сантиметри. Щодо підтоплених населених пунктів – ситуація без змін. У воді залишається 46 містечок, сіл, селищ: 32 – на правому березі та 14 – на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Незважаючи на шквальний вогонь російських терористів, триває рятувальна операція: на правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 3143 особи, з них 228 дітей», – розповів Прокудін.

Нагадаємо, окупанти вирішили закрити на карантин місто Гола Пристань у Херсонській області, яке знаходиться під контролем російських військ і дуже постраждало через затоплення після підриву на Каховській ГЕС. Волонтери стверджують, що на Херсонщину прибули співробітники російських спецслужб, які, можливо, збираються провести «фільтрацію» мирних жителів. Волонтери кажуть, що через закриття Голої Пристані не матимуть змоги передати місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

Теги: окупанти боєприпаси карантин будинок місто Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
9 червня, 21:00
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Бахмуті та Мар’їнці: багато втрат
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Бахмуті та Мар’їнці: багато втрат
6 червня, 08:25
Вибух у Криму 29 квітня 2023 року
ЗСУ про Крим: Стартує «бавовняно-плавлений» сезон
5 червня, 13:13
влада повідомила, звідки і чим ударила Росія по Києву
Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
26 травня, 06:41
За словами генерала Сирського, ЗСУ продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута
Сирський розповів про завдання ЗСУ в Бахмуті
21 травня, 15:20
Каховське водосховище
Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці
17 травня, 22:26
Армія РФ втратила більше двох сотень тисяч своїх солдат
Жарти про 200 тисяч мертвих окупантів
17 травня, 11:09
Ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади
Ракети на Тернопільщині, на Донеччині сім загиблих: ситуація в регіонах
14 травня, 09:48
став відомий переможець Євробачення-2023
Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
14 травня, 06:29

Події в Україні

Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА
Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА
ЗСУ оголосили про визволення Сторожового і повідомили деталі (відео)
ЗСУ оголосили про визволення Сторожового і повідомили деталі (відео)
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти встановлюють камери на дорогах
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти встановлюють камери на дорогах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
56K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
38K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
27K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
20K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
19K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту