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В окупантів у Мелітополі після підриву Каховської ГЕС почалася паніка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупантів у Мелітополі після підриву Каховської ГЕС почалася паніка
Мешканці Мелітополя повідомляють про незрозумілі дії окупантів
фото ілюстративне

У Мелітополі загарбники масово перевдягаються та скуповують продукти

 

У тимчасово окупованому Мелітополі після підриву греблі на Каховській ГЕС почалася паніка серед самих загарбників. Більшість стали перевдягатися у цивільний одяг. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Однак вирахувати чужих від місцевих жителів мелітопольцям не складно: і за говіркою, і за манерою одягатися.

«Вчора в ТЦ «Zеркальний», розташованому в нижній частині міста, було дуже багато військових Росії. Усі переодягнені. У всіх у них були закриті обличчя і ходили магазином зі зброєю. Швидко вантажилися до машини. Купували дуже багато всього, потім сідали в машини і виїжджали далі. І це при тому, що «Zеркальний» вважається найдорожчим супермаркетом. Там ціни –космос», – діляться своїми спостереженнями мелітопольці.

Крім того, незрозумілі дії окупантів містяни спостерігають по вулиці Гетьманській у районі колишньої будівлі міського відділу поліції. Там більше немає поліцейської вивіски. Псевдо-поліція переїхала до будівлі Держохорони на вулиці Івана Алексєєва.

А ось міськвідділ перетворився на катівню. У катівнях щодня катують полонених, звинувачених у тероризмі. Загалом у Мелітополі існує 10 в'язниць.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

Окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра.

У мережі з'явилося відео, як російські загарбники пішки йдуть з першої лінії оборони в окупованій частині Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС вода повністю затопила їхні позиції.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Читайте також: Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Теги: Мелітополь окупанти Каховська ГЕС війна

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