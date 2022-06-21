ЗСУ мали всі підстави вдарити по бурових вишках: речник ОВА повідомив деталі

Платформи у Чорному морі були військовими об’єктами РФ

Окупанти використовували бурові платформи «Чорноморнафтогазу» як військові об’єкти. Тому Україна мала всі підстави завдати удару по «морських плавучих базах». Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону. «По-перше, крадене треба повертати – або, як мінімум, не давати ворогові. Це платформи, вкрадені у нас у 2014 році. По-друге, там були розміщені відповідні гарнізони – це такі невеликі військові об'єкти… Там є чи були сили ППО, деякі види озброєння, також засоби радіоелектронної боротьби, розвідки. Ці об'єкти допомагали ворогові виконувати певні функції, у тому числі з блокування української частини Чорного моря», – сказав Братчук.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них знаходились 109 осіб.

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 людей, з них п'ятеро поранено, продовжуються пошуки решти. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки .

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдається його загасити.

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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