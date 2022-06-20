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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу»

    Окупанти також використовували вишки для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки - ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу»
    Окупанти також використовували вишки для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки
    фото з відкритих джерел

    У 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії було захоплено Росією

    ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти. Про це заявив керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

    «Сьогодні вранці українські війська завдали удару по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», врятовано п’ять людей, троє з них поранено, пошуки продовжуються», – йдеться в повідомленні.

    Раніше про удар повідомив нардеп Олексій Гончаренко. «Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян», – написав він.

    Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

    Нагадаємо, воїни ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області. Також за повідомленням Інститут вивчення війни, Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: росія окупанти Чорне море ЗМІ ЗСУ війна Олексій Гончаренко Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу»