ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу»

Окупанти також використовували вишки для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки

У 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії було захоплено Росією

ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти. Про це заявив керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

«Сьогодні вранці українські війська завдали удару по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», врятовано п’ять людей, троє з них поранено, пошуки продовжуються», – йдеться в повідомленні.

Раніше про удар повідомив нардеп Олексій Гончаренко. «Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян», – написав він.

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, воїни ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області. Також за повідомленням Інститут вивчення війни, Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.