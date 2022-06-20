Удар по бурових вишках. Окупаційна влада Криму назвала кількість врятованих
На платформах лишилася лише охорона
Після ракетного удару по бурових вишках, які 2014 року захопили російські окупанти, було евакуйовано 94 людини, на платформах лишилися лише охорона. Про це повідомив ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов.
Він також підтвердив дані про трьох поранених та семи зниклих безвісти внаслідок атаки Збройних сил України на бурові платформи.
У момент удару на платформах було 109 людей. Одна із трьох платформ сильно постраждала.
Нагадаємо, 20 червня ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.
Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.
Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в