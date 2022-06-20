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    Події в Україні

    Удар по бурових вишках. Окупаційна влада Криму назвала кількість врятованих

    ЗСУ завдали удару по трьох бурових вишках - Удар по бурових вишках. Окупаційна влада Криму назвала кількість врятованих
    ЗСУ завдали удару по трьох бурових вишках
    фото з відкритих джерел

    На платформах лишилася лише охорона

    Після ракетного удару по бурових вишках, які 2014 року захопили російські окупанти, було евакуйовано 94 людини, на платформах лишилися лише охорона. Про це повідомив ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов.

    Він також підтвердив дані про трьох поранених та семи зниклих безвісти внаслідок атаки Збройних сил України на бурові платформи.

    У момент удару на платформах було 109 людей. Одна із трьох платформ сильно постраждала.

    Нагадаємо, 20 червня ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.

    Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.

    Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 кмвід Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

    Теги: Крим росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
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    Удар по бурових вишках. Окупаційна влада Криму назвала кількість врятованих