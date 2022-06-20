Під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей
Найсильніший удар припав по першій вишці
Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них знаходились 109 осіб. Про це повідомив голова Криму Сергій Аксьонов, передає «Інтерфакс».
«Удар був нанесений по трьох вишках. На них перебувало 109 осіб. 21 людина вже евакуйована», – сказав Аксьонов.
Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 людей, з них п'ятеро поранено, продовжуються пошуки решти.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.
Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.
Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в
До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.