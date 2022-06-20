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    Події в Україні

    Удар по бурових платформах у Чорному морі: одна з вишок повністю обвалилася (відео)

    ЗСУ вдарили по бурових платформах &laquo;Чорноморнафтогазу&raquo; <br /> - Удар по бурових платформах у Чорному морі: одна з вишок повністю обвалилася (відео)
    ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу»

    скрін з відео

    Опори вишки «Таврида» не витримали вибуху

    Українські військові сьогодні завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти. Відео наслідків опублікували Збройні сили України в Telegram.

    «Результат роботи ЗСУ по вишкам. Опори вишки «Таврида» не витримали вибуху, внаслідок чого вона обвалилися. Точно в ціль», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти. Під час удару на них знаходились 109 осіб.

    Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.

    Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 кмвід Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

    До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Удар по бурових платформах у Чорному морі: одна з вишок повністю обвалилася (відео)