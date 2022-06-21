Обстріл бурових платформах «Чорноморнафтогазу»: вогонь дістався свердловини

Пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав

На місці пожежі працюють військові

Вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдається його загасити. Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ з посиланням на кримську колаборантку Ольгу Ковітіді.

«На даний період (продовжують ліквідувати), намагався наш корабель підійти, але не зміг, вогонь безпосередньо підійшов до свердловини», –заявила Котівіді.

За словами Ковітіді, пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав. На місці пожежі працюють також військові.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них знаходились 109 осіб.

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 людей, з них п'ятеро поранено, продовжуються пошуки решти. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки .

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