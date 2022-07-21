ЗСУ на півдні завдали 10 авіаційних ударів по ворогу

Українські військові знищили 111 окупантів

Українські захисники на південних рубежах завдали ворогу 10 ударів з повітря – гелікоптерами, бомбардувальниками і штурмової авіацією. Про це повідомляє ОК «Південь».

«Обстановка в Південнобузькій операційній зоні лишається складною, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Ознак створення ударних угруповань немає», – йдеться в повідомленні.

Силами посиленого взводу противник намагався провести контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав.

Двічі парами Мі-8 ворог завдавав авіаційних ударів по Потьомкіному та поблизу Ольгиного. Втрат серед українських захисників немає.

«Натомість нашими силами нанесено десять авіаційних ударів по ворогу: З них три – гелікоптерних і сім – із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. П'ять разів уражено ворожі опорні пункти, три рази - скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, двічі влучено в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині», – уточнюють українські військові.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань, у результаті чого ворог утратив 111 військових, гаубицю «Мста-Б», дві самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», безпілотний літальний апарат типу «Елерон», 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Нагадаємо, у Харківській області українські воїни впритул розстріляли із Javelin російський танк.

Також 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.