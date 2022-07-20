ЗСУ в Лазурному знищили сучасну російську ППО
Українським військовим вдалося знищити РЛС 48я6-К1 «Підліт»
Українські військові точним ударом знищили сучасний російський комплекс ППО «Підліт» в Лазурному Херсонської області. Про це повідомив спікера Одеської ОВА Сергій Братчук.
ЗСУ вдалося знищити РЛС 48я6-К1 «Підліт» більш ніж в 100 км від позицій, які зараз займають підрозділи української армії.
«Підліт» – це твердотільна трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду, яка здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах в складній завадовій обстановці.
Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК з-300, з-400 і т.д. Поставки «Підльотів» в російську армію почалися у 2015 році.
Нагадаємо, 19 липня українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки.
Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Разом з тим українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.
Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.
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