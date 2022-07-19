Херсонщина: ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо (відео)

Попередньо, удар було завдано з Himars

На Херсонщині близько 11:30 прогриміла вибухи. Згодом стало відомо, що українські бійці вдарили по Антонівському мосту. Відповідні відео наслідків вже з’явилися в мережі.

Зазначимо, що це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

Рашистські ЗМІ повідомляють, що удар було завдано ракетними системами залпового вогню Himars.

Зазначимо, що загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Також вчора українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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