Херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху

Через шляхопровід рашисти перевозили свої боєприпаси, техніку та паливо

Антонівський міст у Херсоні пошкоджено, але він поки що залишився придатним до експлуатації. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації (поки що)», – написав він.

Деталі дізнаємось в офіційних коментарях від ЗСУ, наголосив Соболевський.

Нагадаємо, сьогодні на Херсонщині близько 11:30 прогриміла вибухи. Згодом стало відомо, що українські бійці вдарили по Антонівському мосту. Відповідні відео наслідків вже з’явилися в мережі.

Зазначимо, що це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Також вчора українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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