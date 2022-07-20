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    Українські військові впритул розстріляли із Javelin ворожий танк (відео)

    Javelin одним пострілом знищив російський танк - Українські військові впритул розстріляли із Javelin ворожий танк (відео)
    Javelin одним пострілом знищив російський танк
    фото:

    Ворожий танк спалахнув за лічені хвилини

    У Харківській області українські воїни впритул розстріляли із Javelin російський танк. Про це повідомляється на Facebook-сторінці .

    На кадрах видно, як російський танк розташувався посеред траси, а згодом його демілітаризувала ракета Javelin.

    Javelin чітко зафіксував влучення ракети. Постріл було здійсненно фактично впритул. Ворожий танк спалахнув за лічені хвилини.

    Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

    До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові впритул розстріляли із Javelin ворожий танк (відео)