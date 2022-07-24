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    Події в Україні

    Українські військові ймовірно вже почали контрнаступ на Херсонщині, – ISW

    ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині - Українські військові ймовірно вже почали контрнаступ на Херсонщині, – ISW
    ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині
    фото: Генштаб ЗСУ

    Публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою

    Українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

    В Інституті зауважили, що публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою.

    ISW пише, що район між лінією фронту та Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел. У російської влади також немає стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

    Ключові висновки аналітиків:

    • Ймовірно, українські війська готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.
    • Глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв є виконуючим обов'язки командувача Південним військовим округом.
    • Російські війська проводили обмежені розвідувальні операції на схід від Бахмута та продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.
    • Кремль продовжив формування регіональних добровольчих батальйонів і, ймовірно, має намір сформувати 16 таких батальйонів до кінця липня.
    • Російська окупаційна влада продовжує підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації та вживає заходів щодо ізоляції окупованих територій від неросійського інформаційного простору.

    Нагадаємо, на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

    Також після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.

    Зауважимо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові ймовірно вже почали контрнаступ на Херсонщині, – ISW