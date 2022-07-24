Українські військові ймовірно вже почали контрнаступ на Херсонщині, – ISW

Публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою

Українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті зауважили, що публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою.

ISW пише, що район між лінією фронту та Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел. У російської влади також немає стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

Ключові висновки аналітиків:

Ймовірно, українські війська готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв є виконуючим обов'язки командувача Південним військовим округом.

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Російська окупаційна влада продовжує підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації та вживає заходів щодо ізоляції окупованих територій від неросійського інформаційного простору.

Нагадаємо, на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

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Зауважимо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.