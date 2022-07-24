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  4. ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)
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    Події в Україні

    ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)

    Збройні сили України нанесли удар по будівлі готелю в тимчасово окупованому Хрустальному&nbsp; - ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)
    Збройні сили України нанесли удар по будівлі готелю в тимчасово окупованому Хрустальному 
    фото: Юрій Бутусов/Telegram

    Українські військові вдарили по будівлі готелю з Himars

    У ніч проти неділі, 24 липня, Збройні сили України нанесли удар по будівлі готелю в тимчасово окупованому Хрустальному (Красний Луч) Луганської області. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

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    ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)
    ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)

    За його словами, Himars зруйнував крупний командний пункт окупантів, який розташовувався в готелі.

    Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, у готелі перебували кадировці.

    «Сьогодні зранку вони планували вирушати на виїзд. Але близько першої ночі їхні плани скоригували українські Збройні сили», – написав Цаплієнко.

    Нагадаємо, низка дошкульних ударів Збройних сил по складах боєприпасів окупаційних сил змусила росіян вдатися до маскування постачання зброї.

    Відомо, що у липні ЗСУ завдали кілька влучних ударів по складах, де рашисти зберігали боєприпаси. Так, тільки аз 15 липня були знищені два російські склади на Херсонщині - районі Благодатного та Давидова Броду.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна УДАР військові Україна журналіст окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)