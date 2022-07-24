ЗСУ зруйнували ворожий штаб у готелі окупованого Красного Луча (фото, відео)

Збройні сили України нанесли удар по будівлі готелю в тимчасово окупованому Хрустальному

Збройні сили України нанесли удар по будівлі готелю в тимчасово окупованому Хрустальному

Українські військові вдарили по будівлі готелю з Himars

У ніч проти неділі, 24 липня, Збройні сили України нанесли удар по будівлі готелю в тимчасово окупованому Хрустальному (Красний Луч) Луганської області. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, Himars зруйнував крупний командний пункт окупантів, який розташовувався в готелі.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, у готелі перебували кадировці.

«Сьогодні зранку вони планували вирушати на виїзд. Але близько першої ночі їхні плани скоригували українські Збройні сили», – написав Цаплієнко.

Нагадаємо, низка дошкульних ударів Збройних сил по складах боєприпасів окупаційних сил змусила росіян вдатися до маскування постачання зброї.

Відомо, що у липні ЗСУ завдали кілька влучних ударів по складах, де рашисти зберігали боєприпаси. Так, тільки аз 15 липня були знищені два російські склади на Херсонщині - районі Благодатного та Давидова Броду.