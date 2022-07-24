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    Події в Україні

    ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів

    ЗСУ на півдні завдали значних втрат окупантам - ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів
    ЗСУ на півдні завдали значних втрат окупантам
    фото: ОК «Південь»

    Українські воїни знищили три танки гармату «Мста-Б»

    На півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Як повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

    «Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, 3 танки Т-62, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», гармата «Мста-Б», броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині», – наголошується у зведенні.

    Також противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А проводив наступальні дії у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка, але успіху не мав.

    Крім того, впродовж дня ворог ще кілька разів атакував позиції ЗСУ на півдні.

    «Ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат», – йдеться у зведенні.

    В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносія готові до нанесення ракетних ударів 16-ма «Калібрами», неподалік чатує 1 великий десантний корабель.

    Нагадаємо, після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.

    Зауважимо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

    Херсонська облрада радить не користуватися без нагальної потреби Антонівським мостом, який отримав пошкодження внаслідок обстрілів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів