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    Політика

    Польща зібрала необхідну суму на купівлю «Байрактара» для ЗСУ

    Польща зібрала необхідну суму на купівлю «Байрактара» для ЗСУ
    фото: zrzutka.pl

    Збір продовжиться ще протягом чотирьох днів

    Активісти у Польщі зібрали достатньо грошей на купівлю бойового безпілотника «Байрактар» для України. У зборі взяли участь понад 200 000 осіб. Про це повідомляє платформа zrzutka.pl.

    Повідомляється, що станом на сьогодні зібрано 22,5 млн злотих (близько $5 млн). При цьому збір продовжиться ще протягом чотирьох днів, оскільки є охочі приєднатися до цієї ініціативи.

    Як повідомив у своєму Facebook журналіст Славомір Сераковський, під кінець збору до акції хотіли приєднатися так багато людей, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали. За його словами, залишок коштів після купівлі «Байрактара» буде переведений на рахунок Збройних сил України в НБУ.

    Напередодні Литва відправила Україні Bayraktar, гроші на який збирала уся країна.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник «Байрактар», на який Литва збирала кошти для України. На зібрані кошти литовці закупили боєприпаси.

    Читайте також: Посол України у Туреччині – про крадене зерно, Bayraktar і турецько-російські відносини
    Теги: росія окупанти Польща ЗСУ війна гроші Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Польща зібрала необхідну суму на купівлю «Байрактара» для ЗСУ