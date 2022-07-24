ЗСУ біля Лисичанська ліквідували загін сахалінського ОМОНу

Велика кількість окупантів отримали тяжкі поранення

ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська. Щонайменше 12 росіян ліквідовані. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій.

Також ЗСУ повідомили, що велика кількість окупантів отримали тяжкі поранення.

«Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу. Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського ОМОНу в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Також на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

Також після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.

Зауважимо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

Додамо, окупанти вночі, 24 липня, влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк - в небо запустили освітлювальні боєприпаси.