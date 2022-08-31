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ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів окупантів
ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів
фото ілюстративне

ЗСУ знищили три реактивних системи залпового вогню «Град» рашистів

На південних рубежах українські військові завдали втрат ворогу – 117 загарбників і понад 30 одиниць техніки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом минулого бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотири пунктах управління ворожих військ і чотири транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, у ворожому війську «відмінусовано» 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки: дев'ять танків Т-72, три реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С», 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.

Читайте також: Оптимізм із вибитими шибками. Подробиці українського контрнаступу на Херсонщині
Теги: війна окупанти наступ ЗСУ

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