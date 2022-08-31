ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів окупантів

ЗСУ знищили три реактивних системи залпового вогню «Град» рашистів

На південних рубежах українські військові завдали втрат ворогу – 117 загарбників і понад 30 одиниць техніки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом минулого бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотири пунктах управління ворожих військ і чотири транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, у ворожому війську «відмінусовано» 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки: дев'ять танків Т-72, три реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С», 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.