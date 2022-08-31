Контрнаступ на Херсонщині: місцевий депутат пояснив значення останніх успіхів ЗСУ

На півдні України воюють мобілізовані з ОРДЛО і кадировці

На Херсонщині триває контрнаступ Збройних сил України. Наші військовослужбовці потроху відбивають окуповані території та відсувають окупантів вже далі до кордону. Про це «Главкому» розповів військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, від початку контрнаступу ЗСУ вже мають певні успіхи. Зокрема українські військові витіснили окупантів із ділянки фронту, яка була однією з найукріпленіших в області.

«Як би вони не вихвалялися своїми укріпленнями, але українська армія потроху їх звідти вибиває. Не скажу, що це легко відбувається, проте є певні успіхи. Нині твердо можна говорити: як би вони не укріплювалися, це їм не допоможе. Між іншим, ділянка фронту, з якої окупанти відступили 29 серпня, була однією з найукріпленіших в області», – розповів Хлань.

Депутат також зазначив, що є окремі ділянки фронту, де на передніх позиціях зосереджені мобілізовані з ОРДЛО і кадировці. Тому ворога не слід недооцінювати.

«Є ділянки, де на передніх позиціях зосереджені як так звані «мобіки» з «Л/ДНР», так і «кадировці» (зокрема, поблизу Снігурівки) або військовослужбовці Збройних сил Росії. Не можна стверджувати, що когось із них більше чи менше. І їх не слід недооцінювати», – зауважив Хлань.

Разом з тим за прогнозами депутата, якщо наступальна операція і надалі просуватиметься таким активним темпом, то вересень стане вирішальним у битві за Херсонщину.

«Важко прогнозувати. Адже останніх пів року перебуваємо на майже незмінних позиціях. Тому все залежатиме від інтенсивності наступальних дій. Якщо темп буде високим, то, гадаю, вересень стане вирішальним у битві за Херсонщину. Є великі сподівання на деокупацію Херсону і частини населених пунктів», – додав Хлань.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.