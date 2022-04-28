ЗСУ на півдні знищили ворожі склади боєприпасів

Наші бійці відбили три рашистські наступи

Окупантам не вдалося атакувати

Протягом доби 27 квітня на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав. Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки.

В районі Нововоронцовки підрозділи ППО «вполювали» чергового «Орлана-10»

Загальні втрати ворога за добу становлять 49 рашистів.

Також знищено 14 одиниць техніки, з яких шість – броньованої, три автомобільної, три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.

У районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням знищено ворожі склади боєприпасів.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні.

Як повідомлялося, рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів.

Нагадаємо, напередодні глава держави звернувся до українців на півдні.

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