  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ на півдні знищили ворожі склади боєприпасів

    Наші бійці відбили три рашистські наступи - ЗСУ на півдні знищили ворожі склади боєприпасів
    Наші бійці відбили три рашистські наступи
    фото з відкритих джерел

    Окупантам не вдалося атакувати

    Протягом доби 27 квітня на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався покращити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав. Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

    Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки.

    В районі Нововоронцовки підрозділи ППО «вполювали» чергового «Орлана-10»

    Загальні втрати ворога за добу становлять 49 рашистів.

    Також знищено 14 одиниць техніки, з яких шість – броньованої, три автомобільної, три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.

    У районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням знищено ворожі склади боєприпасів.

    В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні.

    Як повідомлялося, рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів.

    Нагадаємо, напередодні глава держави звернувся до українців на півдні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ на півдні знищили ворожі склади боєприпасів