Рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів
Наші захисники знищили пів сотні окупантів
Протягом доби 25 квітня на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій. Про це інформує Оперативне командування «Південь».
Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції.
«Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще два «Орлани-10» та «Елерон» знищено при спробі розвідати наші позиції», – йдеться повідомленні.
Втрати живої сили склали 48 осіб.
Крім того, рашистське військо на півдні України зменшено ще на 13 одиниць техніки:
- два танки,
- три броньовані машини,
- шість одиниць інженерної техніки,
- дві – автомобільної.
Вранці по Одещині та Миколаївщині було нанесено ракетний удар. Ворог намагається тиснути психологічно постійними загрозами та періодичними пусками, але сили протиповітряної оборони напоготові.
Миколаїв також накрили системами залпового вогню, влучивши в кондитерський цех, крамницю і по житлових будинках. Одну особу поранено, втрат немає.
У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тероризувати цивільне судноплавство, забезпечувати роботи з підйому майна із затонулого крейсера й погрожувати нанесенням ракетного удару по всій території України.
Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.
Також напередодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.