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    Події в Україні

    Рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів

    Росіяни лишилися без десятка техніки та безпілотників - Рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів
    Росіяни лишилися без десятка техніки та безпілотників
    фото: Оперативне командування «Південь»

    Наші захисники знищили пів сотні окупантів

    Протягом доби 25 квітня на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій. Про це інформує Оперативне командування «Південь».

    Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції.

    «Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще два «Орлани-10» та «Елерон» знищено при спробі розвідати наші позиції», – йдеться повідомленні.

    Втрати живої сили склали 48 осіб.

    Крім того, рашистське військо на півдні України зменшено ще на 13 одиниць техніки:

    • два танки,
    • три броньовані машини,
    • шість одиниць інженерної техніки,
    • дві – автомобільної.

    Вранці по Одещині та Миколаївщині було нанесено ракетний удар. Ворог намагається тиснути психологічно постійними загрозами та періодичними пусками, але сили протиповітряної оборони напоготові.

    Миколаїв також накрили системами залпового вогню, влучивши в кондитерський цех, крамницю і по житлових будинках. Одну особу поранено, втрат немає.

    У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тероризувати цивільне судноплавство, забезпечувати роботи з підйому майна із затонулого крейсера й погрожувати нанесенням ракетного удару по всій території України.

    Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

    Також напередодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів