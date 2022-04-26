Рашисти не мають успіхів на півдні: ЗСУ відкинули наступ ворогів

Росіяни лишилися без десятка техніки та безпілотників

Наші захисники знищили пів сотні окупантів

Протягом доби 25 квітня на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій. Про це інформує Оперативне командування «Південь».

Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції.

«Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще два «Орлани-10» та «Елерон» знищено при спробі розвідати наші позиції», – йдеться повідомленні.

Втрати живої сили склали 48 осіб.

Крім того, рашистське військо на півдні України зменшено ще на 13 одиниць техніки:

два танки,

три броньовані машини,

шість одиниць інженерної техніки,

дві – автомобільної.

Вранці по Одещині та Миколаївщині було нанесено ракетний удар. Ворог намагається тиснути психологічно постійними загрозами та періодичними пусками, але сили протиповітряної оборони напоготові.

Миколаїв також накрили системами залпового вогню, влучивши в кондитерський цех, крамницю і по житлових будинках. Одну особу поранено, втрат немає.

У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тероризувати цивільне судноплавство, забезпечувати роботи з підйому майна із затонулого крейсера й погрожувати нанесенням ракетного удару по всій території України.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

Також напередодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.

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