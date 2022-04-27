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    Арестович повідомив, коли ЗСУ підуть у наступ

    Незабаром будуть запеклі бої &ndash; прогнозує радник Банкової - Арестович повідомив, коли ЗСУ підуть у наступ
    Незабаром будуть запеклі бої – прогнозує радник Банкової
    фото з відкритих джерел

    У червні-липні Україна атакуватиме рашистів із західною зброєю

    Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України. Про це йшлося у інтерв’ю Олексія Арестовича.

    «До кінця травня-початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ», – сказав Арестович.

    Також радник розповів, як події розвиватимуться далі.

    «Друга половина червня, а скоріш за все липень – це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових», – повідомив Олексій Арестович.

    Нагадаємо, Арестович заявляє про втрату окупантами ще одного корабля.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя армія війна навчання Україна окупація радник звільнення Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович повідомив, коли ЗСУ підуть у наступ