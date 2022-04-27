Арестович повідомив, коли ЗСУ підуть у наступ

У червні-липні Україна атакуватиме рашистів із західною зброєю

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України. Про це йшлося у інтерв’ю Олексія Арестовича.

«До кінця травня-початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити у наступ», – сказав Арестович.

Також радник розповів, як події розвиватимуться далі.

«Друга половина червня, а скоріш за все липень – це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє, вони погонять строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових», – повідомив Олексій Арестович.

Нагадаємо, Арестович заявляє про втрату окупантами ще одного корабля.

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