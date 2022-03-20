Окупанти завдали авіаудару по Житомирщині, є постраждалі (фото)

Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей

20 березня російські окупанти завдали авіаудару по населених пунктах Коростенського району Житомирської області. Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок авіаудару сталося пошкодження 13 будівель. За попередніми даними, травмовано троє людей.

Наразі пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідовані.

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

Як повідомлялося, на Житомирщині російські військові з гелікоптера вщент зруйнували село Привар.

Раніше ЗМІ показали наслідки нічного обстрілу Бердичева. Житловий багатоповерховий будинок майже повністю зруйнований, загинула одна людина.

Росіяни й раніше атакували Житомирщину. 15 березня внаслідок ракетного удару по Малинському району загинула 77-річна жінка. Ще двоє людей травмувалися.

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