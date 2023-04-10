ЗСУ назвали щоденні втрати окупантів у районі Мар’їнки та Авдіївки

Полонені росіяни розповідають, що нетверезі командирив відправляють їх у бій під дулами автоматів

У районі Мар’їнки та Авдіївки російські загарбники зазнають колосальних втрат – щодня втрачають приблизно дві роти особового складу. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

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«У районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої, (росіяни – ред.) мають перемінний успіх, але всі наші позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються назад. (Противник – ред.) зазнає колосальних втрат, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії», – зазначив Дмитрашківський.

За його словами, полонені росіяни розповідають, що в бій їх відправляють не тверезі командири, які піднімають серед ночі особовий склад і під дулами автоматів та пістолетів відправляють їх штурмувати позиції без жодної підготовки.

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Нагадаємо, завершилася 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційні та чотири ракетні удари. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети з ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні.

До слова, армія РФ намагається заблокувати Авдіївку і просунутися на Донецькому напрямку. У разі успіху наступною ціллю окупантів може бути Курахове.