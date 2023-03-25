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ЗСУ назвали рекордну за кількістю ворожих обстрілів ділянку фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ назвали рекордну за кількістю ворожих обстрілів ділянку фронту
Попри щільний вогонь, ЗСУ активно протидіють противнику
фото з відкритих джерел

На одному з напрямків окупанти обстріляли українських захисників 454 рази за добу

Російські загарбники на Лимано-Куп'янському напрямку використовують здебільшого штатні підрозділи своєї армії і діють більш обережно, ніж в районі Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

«Тільки там помітна тенденція, що вони використовують здебільшого штатні підрозділи російсько-окупаційного війська, діють більш обережно, а не як на Бахмутському напрямку, де колишні в'язні з ПВК «Вагнер» атакують фактично безперервно. Тут вони намагаються проводити розвідку, завдають масованих артилерійських ударів, і втрати тут набагато менші, ніж на напрямку Бахмута. Відтак прогресу вони також не мають», – сказав він.

Незважаючи на це, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог останні тижні проявляє високу активність.

«Ця доба не стала виключенням, ворог атакував в районі Серебрянського лісництва, Гряниківки, Синьківки, Дібрової, Білогорівки і Спірного. Також цей напрямок є рекордним за кількістю артилерійських обстрілів декілька тижнів поспіль, 454 рази за цю добу він різними видами артилерії обстрілювався, 11 боєзіткнень відбулося, 9 авіаударів. Було вбито 48 окупантів, 88 зазнали поранень і один потрапив у полон. Також було підбито систему реактивно-залпового вогню «Град», п'ять автомобілів і збито головний їхній безпілотний літальний апарат «Орлан-10», – сказав він.

Нагадаємо, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 

Крім того, британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.

Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

Теги: ворог втрати ПВК Вагнера полон окупанти

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