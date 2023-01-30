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Окупанти вщент зруйнували Мар'їнку на Донеччині (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вщент зруйнували Мар'їнку на Донеччині (фото)
Ворог понівечив місто
фото з відкритих джерел

У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі

Окупанти повністю зруйнували Мар'їнку у Донецькій області. Наразі у місті цілодобово тривають бої.

Сотні зруйнованих будинків, жодного вцілілого. Довкола пустка, дим і груди каміння. А ще рік тому в Мар'їнці проживало майже 10 тис. українців. У кожного своя домівка і затишок. Всього за неповний рік росіяни зруйнували місто вщент. Тепер Мар'їнка існує лише на карті.

Примітно, бої за місто тривають ще з 2014-го року. Але за дев'ять років російської агресії загарбникам вдалося просунутися вглиб міста всього на декілька кілометрів.

Окупантам і досі не вдається взяти під повний контроль маленьке місто на Донеччині. Але населений пункт знаходиться під постійним вогнем ворога, росіяни обстрілюють його практично щодня.

Проте до сьогодні Мар'їнка знаходиться у сірій зоні. Ворогу так і не вдалося підкорити маленьке місто на Донеччині.

До слова, у листопаді поліція евакуювала усіх жителів з прифронтового українського міста (відео).

Нагадаємо, триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у декількох районах населених пунктів Донецької області.

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Теги: Донеччина

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