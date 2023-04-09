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Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку
Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового
фото з відкритих джерел

На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої

Російська армія намагається заблокувати Авдіївку і просунутися на Донецькому напрямку. У разі успіху наступною ціллю окупантів може бути Курахове. Про це розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

«Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївський та Мар'їнський. Ворог активно там штурмує позиції українських військових, також наносить вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію та реактивну артилерію, дуже активно почав застосовувати авіацію», – заявив речник.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку продовжуються позиційні бої. За його словами, окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового.

«Але на сьогоднішній день ворог не досяг успіху на жодному з напрямків. Натомість, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення», – додав Дмитрашківський.

Нагадаємо, російські загарбники ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.

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Теги: окупанти армія населення ворог

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