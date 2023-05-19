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ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Захисники просунулися на 500 метрів на північ та на 1000 метрів на південь від Бахмута

Українські військові перехопили тактичну ініціативу та здобули значні тактичні успіхи в районі Бахмута в контратаці минулої доби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, ці операції – ще не початок великого контрнаступу, а продовження локалізованих контратак, які українські сили здійснюють протягом кількох днів. 

Кілька російських воєнкорів стверджували, що українські війська пройшли через російські оборонні лінії на південь і південний захід від Іванівського (шість км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (шість км на південний захід від Бахмута) з північного заходу. Також вони стверджують, що російські війська відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від населеного пункту, але українські сили до цього населеного пункту ще не ввійшли. 

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська поступилися 570 м території на північ від Бахмута, що узгоджується з заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ та на 1000 метрів на південь від Бахмута. 

Водночас речник ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу українські війська просунулися до 1700 метрів, а 3-я окрема десантно-штурмова бригада України заявила, що її контратаки розширили українські позиції в районі Бахмута до 2000 метрів завширшки та 700 метрів у глибину.

«Обмежений характер наступальних операцій «Вагнера» в Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі», – зауважили аналітики.

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • Українські офіційні особи зазначили, що українські війська захопили бойову ініціативу в районі Бахмута.
  • Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українські війська в Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від міста.
  • Намагання Пригожина звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута спонукають деяких ультранаціоналістів звинувачувати його у використанні битви за Бахмут для задоволення особистих амбіцій.
  • Російські війська в ніч з 17 на 18 травня завдали чергового масштабного ракетного удару по території України.
  • Кремль продовжує посилювати заходи внутрішніх репресій, які можуть сприяти самоцензурі та готувати російське суспільство до тривалої війни.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може обговорити можливе надання Україні західних винищувачів на червневій зустрічі міністрів оборони.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове – Кремінна.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні удари по лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Невідомі, ймовірно, українські партизани, напали на російську залізницю в Криму.
  • 18 травня Верховний суд Росії ухвалив, що російські військові, які добровільно здадуться на полі бою, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду.
  • Російська окупаційна влада продовжує оголошувати меценатські програми з суб’єктами РФ для підтримки інфраструктурних проектів на окупованих територіях.

Нагадаємо, бої за Бахмут тривають. Противник стягнув до міста більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Теги: Бахмут ЗСУ ПВК «Вагнер»

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