ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута – ISW

Захисники просунулися на 500 метрів на північ та на 1000 метрів на південь від Бахмута

Українські військові перехопили тактичну ініціативу та здобули значні тактичні успіхи в районі Бахмута в контратаці минулої доби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами аналітиків, ці операції – ще не початок великого контрнаступу, а продовження локалізованих контратак, які українські сили здійснюють протягом кількох днів.

Кілька російських воєнкорів стверджували, що українські війська пройшли через російські оборонні лінії на південь і південний захід від Іванівського (шість км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (шість км на південний захід від Бахмута) з північного заходу. Також вони стверджують, що російські війська відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від населеного пункту, але українські сили до цього населеного пункту ще не ввійшли.

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Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська поступилися 570 м території на північ від Бахмута, що узгоджується з заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ та на 1000 метрів на південь від Бахмута.

Водночас речник ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу українські війська просунулися до 1700 метрів, а 3-я окрема десантно-штурмова бригада України заявила, що її контратаки розширили українські позиції в районі Бахмута до 2000 метрів завширшки та 700 метрів у глибину.

«Обмежений характер наступальних операцій «Вагнера» в Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі», – зауважили аналітики.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

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