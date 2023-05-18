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«Виграємо час для запланованих дій». Міноборони відзвітувало про пекельні бої в Бахмуті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Виграємо час для запланованих дій». Міноборони відзвітувало про пекельні бої в Бахмуті
На окремих ділянках ЗСУ просунулись на 1 км
фото ілюстративне

Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут, всі атаки нашими оборонцями відбиті

Бої за Бахмут тривають. Противник стягнув до міста більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута», – йдеться в повідомленні.

На околиця на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування Збройних сил України на 500 метрів.

У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км.

«Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій», – зазначила Маляр.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Теги: Бахмут війна окупанти Міноборони ЗСУ

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