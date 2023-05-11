Резніков розповів, чого очікувати від ЗСУ цього року

«Україна виконує місію, задля якої створювали НАТО»

Перемога України цього року можлива, проте для цього потрібна допомога Заходу. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає El Mundo.

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«Україна є щитом Європи на сході від російської загрози. З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни – це втрати життів, людські страждання. Ми вже показали на полі бою, що перемога можлива, але нам потрібна допомога. Якщо ми хочемо миру та безпеки для Європи, нам треба рухатися вперед. У НАТО немає альтернативи Україні», – сказав він.

Міністр зазначив, що у 2023-му Україна планує переламати хід війни. І додав, що з допомогою озброєння, яке Україна отримує від партнерів, вона виконує місію, задля якої створювали НАТО.

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Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб до країни прибуло ще трохи обіцяної західної військової допомоги.