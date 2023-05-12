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Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ по всій лінії бойового зіткнення під Соледаром

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ по всій лінії бойового зіткнення під Соледаром
Повідомлення про нібито розпочатий контрнаступ України з'явилися в декількох Telegram-каналах російських військкорів
фото з відкритих джерел

В міністерстві країни агресорки уточнили, що довжина лінії зіткнення під Соледаром становить понад 95 кілометрів

На всій лінії бойового зіткнення на Соледарському напрямку Збройні сили України провели наступ. Про це російським журналістам повідомили у міноборони РФ.

В міністерстві країни агресорки уточнили, що довжина лінії зіткнення на цій ділянці становить понад 95 кілометрів. Також під час наступу ЗСУ залучили понад тисячу військовослужбовців та до 40 танків.

Загалом Україна здійснила 26 атак, начебто всі вони були відбиті, почали запевняти в міноборони Росії.
 
Повідомлення про нібито розпочатий контрнаступ України з'явилися в декількох Telegram-каналах російських військкорів увечері в четвер, 11 травня. Частина з них стверджувала, що ЗСУ нібито вдалося прорвати оборону Росії на деяких ділянках.

Міноборони країни терориста спростувало ці дані, наголосивши, що на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському напрямках активні дії не ведуться, а загальний стан в районі проведення так званої спецоперації знаходиться під контролем.

Нагадаємо, російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також британська розвідка повідомила, аби зірвати очікуваний контрнаступ ЗСУ, Росія розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України.

Як зазначається у зведенні, кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії в ніч із 8 на 9 травня випустили територією України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS вперше з 9 березня 2023 року. Аж до березня кораблі ВМФ Росії часто запускали ці ракети.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси.

До слова українська армія отримала близько 95% необхідних озброєнь, техніки та боєприпасів, які обіцяли союзники. Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

За словами генерала, Україна отримала близько 600 видів озброєнь від країн НАТО та інших держав.

Теги: росія ЗСУ війна Міноборони РФ контрнаступ

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