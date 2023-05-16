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Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
фото ілюстративне

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501 Окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цієї бригади опинились в полоні. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися.

«Користуючись важкою ситуацією в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до «ДНР», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон.

ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. «Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам», –зазначили у ДБР.

Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. «Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України», – зазначили у ДБР.

Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.

Триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Теги: окупанти полон наказ слідство розслідування Бахмут Маріуполь ДБР

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