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    Події в Україні

    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)

    Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону - ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)
    Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону
    фото: Генштаб

    Військові знищили бронеавтомобіль «Тигр», Камаз і три «Урали»

    На Харківщині українські військові підірвали міст, по якому рухала ворожа техніка у напрямку Ізюму. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

    «Кілька днів тому наші воїни виявили ворожу техніку на Харківщині. Це були бронеавтомобіль «Тигр», Камаз і три «Урали», що рухалися на підсилення свого угруповання у Харківській області.

    Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі - кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту.

    Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори Сил спецоперацій чекали на ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону», – зазначається у повідомленні.

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    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)
    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)
    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)
    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)
    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)

    Підірвавши міст із росіянами, наші оператори, за допомогою БПЛА, підтвердили ураження цілі.

    «Після цього справу довершили наші колеги із Сил оборони України», – уточнили в Генштабі.

    Нагадаємо, ворог у війні з Україною вже точно втратив щонайменше 505 танків. як повідомлялося, 13 квітня протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова. Це Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму (фото)