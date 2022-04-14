США нададуть Україні секретні розвіддані – The Wall Street Journal

Відомості допоможуть уражати цілі на тимчасово окупованих територіях

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні більше даних розвідки та важке озброєння для боротьби з російськими загарбниками. Відомості допоможуть атакувати військові частини противника на окупованих територіях, а також протистояти очікуваному наступу армії РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Надання розвідданих є частиною підтримки США, включно з новим пакетом допомоги на $800 млн, кажуть джерела в Пентагоні.

Адміністрація Байдена вже надала тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншої бойової зброї, при цьому утрималася від відправки Україні бойових літаків.

Після відступу військ РФ від Києва, Чернігова, Сум та північних областей, стратегія США змінилася, і наприкінці минулого тижня американська сторона активізувала обмін розвідувальними даними, щоб допомогти українським силам краще визначити, як російські військові планують атакувати, і дозволити ЗСУ відповісти артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю.

«У міру розвитку конфлікту ми продовжуємо пристосовуватися, щоб оператори могли гнучко ділитися докладними і своєчасними розвідданими з українцями», – сказав журналістам представник американської розвідки.

За словами офіційних осіб, офіс директора Національної розвідки Авріл Хейнс розробляє керівництво з обміну розвідувальними даними для американських розвідувальних агентств, а офіс міністра оборони США випускає паралельний документ для військових операторів.

Нагадаємо, США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн .

Також стало відомо, що саме отримають ЗСУ у межах нової військової допомоги від США.